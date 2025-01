Развитие ВИЭ в Азербайджане выходит на качественно новый уровень

Энергетический кризис в странах Европы, вызванный войной между Россией и Украиной, еще больше увеличил спрос на углеводородные ресурсы Азербайджана. Однако сегодня Азербайджан является не только страной, добывающей нефть и газ. В 2023 году была введена в эксплуатацию Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, являющаяся крупнейшей в Каспийском регионе и СНГ. Она была построена всего за полтора года, проект был реализован за счет инвестиций эмиратской компании Masdar. Продолжается строительство ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, проектом которой занимается саудовская компания ACWA Power. Ожидается, что электростанция будет полностью готова к эксплуатации в конце этого года. Эти шаги представляют собой большой вклад в сохранение экологического баланса и приносят дополнительные дивиденды в энергетику Азербайджана. В целом можно сказать, что развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане выходит на качественно новый уровень.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

Как отметил наш собеседник, основным мировым вызовом сегодняшнего дня является переход к зеленой энергетике.

"Азербайджан обладает большим потенциалом для зеленой энергетики. Потенциал солнечной и ветровой энергии составляет 27 гигаватт на суше и 157 гигаватт на каспийском шельфе. Учитывая масштабы глобальных изменений климата, следует активно внедрять экологически чистые технологии, использовать источники чистой энергии, стимулировать переработку отходов и восстановление загрязненных территорий. Наряду с перспективным экономическим развитием страны, необходимо обеспечить оздоровление окружающей среды, быстрый рост зеленых насаждений и эффективное использование водных ресурсов и устойчивых источников энергии", - считает он.

По его словам, в ближайшем будущем использование альтернативных и возобновляемых источников энергии в мире будет значительно увеличиваться.

"Исходя из этого, в Азербайджане необходимо отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии. Для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений ключевыми вызовами являются расширение применения экологически чистых технологий, увеличение доли альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем потреблении во всех секторах экономики, а также снижение воздействия на климат", - резюмировал Доменико Летиция.

Отметим, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), которая продлится до 18 января. В церемонии официального открытия ADSW принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

ADSW - одна из ведущих глобальных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Мероприятие направлено на стимулирование инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, поиск инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН. В этом году форум посвящен теме "Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс" (The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress).

Абдул Керимханов