COP29, или 29-я конференция по изменению климата, является важным событием для международного сообщества. На ней обсуждаются и принимаются решения по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями. Важность COP29 заключается в том, что это форум, где государства могут обсудить и согласовать меры по снижению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и финансированию климатических проектов.

Об этом Day.Az сказал председатель казахстанской Экологической партии "Байтақ", бывший член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Азаматхан Амиртай.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан впервые в своей истории примет такого рода широкомасштабное экономическое мероприятие.

"Правительство, все ответственные за мероприятие организации делают все возможное для успешного проведения COP29. Каждый человек, приезжающий в Баку, является свидетелем качественной подготовки к COP29", - подчеркнул казахстанский эксперт.

По его словам, на COP29 будут обсуждаться все проблемы, связанные с энергетикой.

"COP29 будет иметь важное значение для достижения целей Парижского соглашения, включая ограничение глобального потепления ниже 2 градусов Цельсия и усиление устойчивого развития. Конференция также будет способствовать развитию новых технологий, инноваций и экономических возможностей, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике.

Уверен, что COP29 в очередной раз продемонстрирует авторитет и мощь Азербайджана, а также будет успешным в устранении текущих мировых проблем, связанных с энергетикой", - резюмировал Азаматхан Амиртай.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Абдул Керимханов