https://news.day.az/economy/1731041.html Сколько Азербайджан произвел электроэнергии в январе? - ФОТО По оперативным данным, в январе 2025 года выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,493 миллиарда киловатт-часов. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.
Сколько Азербайджан произвел электроэнергии в январе? - ФОТО
По оперативным данным, в январе 2025 года выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,493 миллиарда киловатт-часов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.
Отмечается, что экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 157,4 миллиона киловатт-часов, а импорт - 11,2 миллиона киловатт-часов.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года из возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, было произведено 268,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии с ростом на 96,4 миллиона киловатт-часов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре