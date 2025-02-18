Сколько Азербайджан произвел электроэнергии в январе?

По оперативным данным, в январе 2025 года выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,493 миллиарда киловатт-часов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

Отмечается, что экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 157,4 миллиона киловатт-часов, а импорт - 11,2 миллиона киловатт-часов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года из возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, было произведено 268,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии с ростом на 96,4 миллиона киловатт-часов.

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