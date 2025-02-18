Азербайджан увеличивает инвестиции в транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг"

Ввиду роста грузопотока через территорию Азербайджана наша страна инвестирует дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг" посредством модернизации транспортной инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарной сессии III Каспийского экономического форума в Иране, сообщает Day.Az.

Он отметил, что с момента проведения Второго форума были достигнуты важные договоренности в транспортной сфере, которые создают благоприятную почву для превращения региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой.

Участникам форума также была представлена информация о роли Азербайджана в развитии международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", успешная деятельность которых охватывает интересы всех стран региона.