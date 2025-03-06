https://news.day.az/economy/1734871.html

В Баку проходит мероприятие на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год" - ФОТО

Сегодня в административном здании Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Ресрублики (ГНФАР) проходит мероприятие в формате обсуждений на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".