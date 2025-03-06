Инновации HONOR на MWC 25: первая в мире быстрая передача файлов на iOS и Android, AiMAGE для обработки изображений, AI‑агент и детектор дипфейков

Международный технологический бренд HONOR в нулевой день выставки Mobile World Congress 2025 представил инновационные разработки в области технологий искусственного интеллекта. Для международных рынков анонсированы первый в индустрии AI-агент и стандарт скоростной передачи файлов между устройствами различных производителей, новый бренд технологий обработки изображений и AI-детектор мошенничества с использованием дипфейков.

Первый в мире персональный мобильный AI-агент, способный взаимодействовать с графическими интерфейсами других приложений, меняет представление об удобстве повседневных взаимодействий. Совместно с Google Cloud и Qualcomm Technologies бренд HONOR продемонстрировал, как AI-агент может забронировать столик в ресторане через сторонний сервис и способен при этом учитывать запланированные в календаре встречи и ситуацию на дорогах. В ближайшем будущем HONOR планирует внедрить подобные агентские функции в продукты для международных рынков.

HONOR трансформирует мобильную фотографию с помощью AiMAGE - нового бренда технологий обработки изображений на базе AI Kernel, первого в отрасли решения с моделями больших данных на устройстве и в облаке. Локальная модель использует 1,3 миллиарда параметров для повышения четкости изображений на 50%, а облачная модель с доступом к вычислительным ресурсам дата-центров использует 12,4 миллиарда параметров для улучшения качества снимков на телефотокамеру.

Важной составляющей AiMAGE является экосистема AI-алгоритмов и технологий. Сотрудничая с отраслевыми партнерами, включая Google Cloud, HONOR расширяет и совершенствует фирменные решения для обработки изображений. Новый инструмент AI‑апскейл для восстановления старых портретов начиная с марта этого года будет добавлен в серию новейших флагманов HONOR Magic на платформе Snapdragon 8 Elite, представленную смартфонами HONOR Magic 7, HONOR Magic 7 Pro и PORSCHE DESIGN | HONOR Magic 7 RSR.

Технология AI-апскейл уже доказала эффективность, причем в формате профессионального использования. В честь 115-й годовщины первой игры на стадионе Олд Траффорд компания HONOR объявила о специальном проекте, посвященном восстановлению фотографий матчей на легендарной домашней арене команды Манчестер Юнайтед. С помощью этого инструмента и смартфона HONOR Magic 7 Pro удалось восстановить более 40 снимков из архива Олд Траффорд, обеспечив ретро-фотографиям высокое качество и современный вид.

HONOR на Mobile World Congress 2025 также представил первую в мире технологию обмена файлами с поддержкой продуктов различных брендов. С ее помощью пользователи могут воспользоваться сверхвысокой скоростью передачи файлов как на одно, так и на несколько устройств под управлением iOS и Android. Кроме того, бренд анонсировал, что функция противодействия интернет-мошенничеству AI Deepfake Detection (обнаружение дипфейк-контента) скоро станет доступна пользователям классических и складных флагманских смартфонов на международных рынках.