Азербайджан играет важную роль в решении климатических проблем

Изменение климата является экзистенциальной проблемой, и Азербайджан, находясь в центре внимания, играет важную роль в ее решении.

Как передает Day.Az, об этом сказала бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

"Мир стремительно меняется. Сегодня мы сталкиваемся с глобальными вызовами, требующими решительных действий, включая изменение климата. В прошлом году Азербайджан продемонстрировал свою активную позицию на мировой арене в рамках COP29, взяв на себя амбициозные обязательства и участвуя в сложных дискуссиях. Сейчас наша задача - определить путь от COP29 к COP30, чтобы укрепить мощную платформу, созданную в период азербайджанского председательства", - отметила она.

Джин Бадершнайдер также подчеркнула, что ресурсы, которые использовались для поддержки Европы в последние годы, а также потенциал возобновляемых источников энергии открывают перед Азербайджаном возможность стать глобальным энергетическим центром.