МФИ могут сыграть ключевую роль в снижении долгов развивающихся стран и поддержке климатических проектов

Международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, могут сыграть важную роль в снижении долгов развивающихся стран и поддержке климатических проектов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на вопрос Trend сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

Серагельдин подчеркнул, что одним из возможных путей решения долговой проблемы развивающихся стран является использование механизма обмена долговых обязательств на финансирование климатических проектов через эскроу-счета.

"Международные финансовые институты могут предоставить гарантии для частного сектора, чтобы стимулировать его инвестиции в проекты, которые в противном случае считались бы слишком рискованными в сложных странах. Частные инвесторы часто не доверяют местным правительствам или курсу местной валюты, но международные гарантии могут сыграть решающую роль в их привлечении", - отметил он.

Исмаил Серагельдин также подчеркнул, что объем частных финансовых активов, находящихся под управлением, составляет около 470 триллионов долларов по всему миру.

По его словам, привлечь 1-2 триллиона долларов на климатические проекты вполне возможно, если удастся убедить частный сектор инвестировать в эти инициативы.