Али Асадов назвал объем ВВП, произведенного в Азербайджане в 2024 году

В отчетном году (2024 год) в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 126,3 миллиарда манатов или на 4,1 процента больше в реальном выражении, чем в 2023 году.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что в 2024 году производство ВВП в нефтегазовом секторе выросло на 0,3 процента, а в ненефтегазовом - на 6,2 процента.

"Ненефтегазовая промышленность выросла на 7,3 процента. ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента и составил 12,4 тысячи манатов (7,3 тысячи долларов США)",- добавил А.Асадов.