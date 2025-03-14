Сколько было потрачено на страховые выплаты по безработице в Азербайджане за 2024г.?

По состоянию на 1 января 2025 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 миллион 778,5 тысячи человек, в том числе в государственном секторе экономики - 882,8 тысячи человек, а в негосударственном - 895,7 тысячи человек. Из наемных работников на предприятиях и в организациях 22,8 процента заняты в производстве продукции, остальные - в различных сферах услуг.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности в 2024 году, который обсуждается на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В течение 2024 года 160 тысяч человек были обеспечены работой, 17,1 тысячи человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам, 15,6 тысячи человек - к курсам профессиональной подготовки, 17,3 тысячи человек - к программе самозанятости, а 9,8 тысячи человек получили страховые выплаты по безработице.

"В 2024 году к профессиональной подготовке было привлечено 15,6 тысячи человек, из которых 55 процентов завершивших обучение были обеспечены работой. Из этих 15,6 тысячи человек 9,9 тысячи составляют женщины, 7,7 тысячи - молодежь (в возрасте 14-29 лет), 476 человек - лица с инвалидностью, 1,4 тысячи - бывшие вынужденные пересенцы, 39 человек - освобожденные из мест лишения свободы, 368 человек - участники войны, 15 человек - члены семей шехидов.

В отчетный период к программе самозанятости было привлечено 17,3 тысячи человек. Из них 11,2 тысячи обратились в программу по направлению сельского хозяйства, а 6,1 тысячи - по направлению производства и услуг. Среди этих людей 135 человек - члены семей шехидов, 1,5 тысячи - лица с инвалидностью, 1020 - бывшие вынужденные пересенцы, 7,4 тысячи - женщины, 2,3 тысячи - молодежь до 29 лет, 307 - освобождённые из мест лишения свободы и 84 - получатели адресной государственной социальной помощи.

В отчетный период 9,8 тысячи безработных получили выплаты по страхованию от безработицы, что на 1,4 тысячи больше, чем в 2023 году. В 2024 году на выплаты по страхованию от безработицы было израсходовано 13,9 миллиона манатов, что на 1 миллион манатов больше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году к оплачиваемым общественным работам было привлечено 17,1 тысячи человек, среди которых 128 - члены семей шехидов, 2,1 тысячи - лица с инвалидностью, включая 226 инвалидов войны, 525 ветеранов войны, 437 - бывшие вынужденные переселенцы, 6,5 тысячи женщин, 1,1 тысячи молодых людей до 29 лет, в том числе 51 человек - до 20 лет, 802 человека - лица, находящиеся всего в двух годах от пенсионного возраста.

По предварительным данным за 2024 год, средняя номинальная зарплата наёмных работников в экономике страны увеличилась на 8,1 процента по сравнению с 2023 годом, составив 1009,2 маната. Зарплата в нефтегазовом секторе составила 3729,4 маната, в ненефтегазовом секторе - 959,6 маната. Зарплаты работников государственных предприятий составили 975,2 маната, а в частных предприятиях - 1044,1 маната.

В 2024 году было выявлено 2,7 тысячи случаев нарушения работодателями требований трудового законодательства. В связи с совершённым административным правонарушением должностными лицами Государственной инспекции труда и судебными органами были вынесены административные решения в отношении должностных и юридических лиц, наложен административный штраф на сумму 4,9 миллиона манатов, из которых 2,3 миллиона манатов были перечислены в государственный бюджет. Также должностными лицами Службы и судебными органами были вынесены административные решения в отношении 20 работодателей, которым был наложен штраф на сумму 156,8 тысячи манатов.

В результате предпринятых действий со стороны Службы была обеспечена выплата гражданам задержанных средств в размере 213,1 тысячи манатов (из которых 88,6 процента составляют заработная плата, 1,2 процента - компенсация за ущерб, 10,2 процента - социальные пособия и компенсации).

В результате принятия административных мер в отношении работодателей, не соблюдающих требования законодательства, по статье 469.2 Кодекса об административных проступках было наложено административное взыскание в размере 503 тысяч манатов в 263 случаях, а по статье 192.3 - в 156 случаях на сумму 176,8 тысячи манатов",- отмечается в отчете Кабмина Азербайджана.