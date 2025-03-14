Страхование рисков и гарантии помогут привлечь инвестиции в послеконфликтное развитие

Инструменты, такие как военное страхование, гарантии, страхование рисков, включая политические, могут сыграть важную роль в поддержке частного сектора в постконфликтных условиях и стимулировании инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала премьер-министр Молдовы в 2021-2023 годах Наталья Гаврилица в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: послеконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, гарантии безопасности и признанные на международном уровне правила имеют ключевое значение для того, чтобы бизнес мог действовать в предсказуемых условиях и уверенно участвовать в восстановлении постконфликтных регионов.

"Я также убеждена в важности финансовых инструментов, которые позволяют правительству и частному сектору разделять риски послевоенного восстановления. Активное планирование инвестиций в развитие после конфликта может укрепить гарантии безопасности и помочь предотвратить новые войны", - отметила Гаврилица.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.