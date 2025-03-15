Фариз Джафаров о сотрудничестве с Coursera и внедрении цифровых технологий в экономику Азербайджана

Азербайджан начал сотрудничество с платформой Coursera.

Как передает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Фариз Джафаров в ходе панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что в результате этого партнерства более 100 тысяч граждан Азербайджана получат бесплатный доступ к более чем 8 тысячам онлайн-курсов.

Джафаров подчеркнул, что внедрение новых технологий создаст миллионы рабочих мест, однако также приведет к сокращению 92 миллионов рабочих мест. В связи с этим важно подготовить граждан страны, оснащая их необходимыми навыками, чтобы они могли адаптироваться к изменениям на рынке труда. В этом контексте проект с Coursera станет важным шагом в обучении и повышении квалификации граждан.

"В рамках цифровых инициатив Азербайджан активно работает над созданием крупных языковых моделей на азербайджанском языке, что станет значимым шагом к укреплению цифрового суверенитета страны", - сказал он.

По его словам, внедрение технологий ИИ на основе цифровых двойников в различных отраслях, таких как сельское хозяйство и образование, позволит оперативно решать задачи планирования и разработки инфраструктуры.

"Такие проекты помогут предпринимателям, правительственным агентствам и гражданам ускорить процессы и улучшить качество жизни", - добавил он.