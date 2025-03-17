Консорциум TAP сообщил о сокращении выбросов метана

В 2024 году Трансадриатический газопровод (TAP) сократил выбросы метана на 55% по сравнению с прогнозными показателями, заявил старший менеджер TAP по вопросам качества, здоровья, безопасности, экологии, земельных отношений, разрешительной документации и взаимодействия с заинтересованными сторонами Хосе де ла Торре Гальегос.

Он выступил на панельной дискуссии "Цена соответствия: внедрение экономически эффективных стратегий сокращения выбросов и планов энергетического перехода" в рамках саммита Methane Mitigation Europe в Амстердаме, передает Day.Az со ссылкой на TAP AG.

В ходе дискуссии он представил стратегию TAP по внедрению нового Регламента ЕС о выбросах метана, который устанавливает строгие требования к мониторингу, отчетности и верификации выбросов в секторе ископаемого топлива.

"В 2024 году TAP сократил выбросы метана на 55% по сравнению с прогнозом. Постоянно оптимизируя операционную эффективность и разрабатывая дополнительные инициативы по сокращению выбросов, TAP остается приверженным минимизации своего углеродного следа, обеспечивая при этом надежность и устойчивость своих операций", - подчеркнул де ла Торре.

Отметим, что Трансадриатический газопровод обеспечивает поставки природного газа с крупнейшего азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море напрямую в Европу, играя ключевую роль в энергетической безопасности континента. Протяженность TAP составляет 878 километров: он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит через территорию Греции и Албании, пересекает Адриатическое море и достигает юга Италии.

TAP играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы, интегрируясь с существующими и перспективными газовыми интерконнекторами. Один из ключевых элементов этой сети - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года.