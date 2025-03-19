В Азербайджане увеличилось производство дизельного топлива

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 457,3 тысячи тонн газойлей (дизельного топлива).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 73,7 тысячи тонн, или на 19,2 процента, выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, в январе-феврале прошлого года в стране было произведено 383,6 тысячи тонн газойлей (дизельного топлива).

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции составили 195,4 тысячи тонн.

Отметим, что в отчетный период общая стоимость производства в секторе нефтепродуктов составила 1 миллиард 29,1 миллиона манатов, что на 15,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.