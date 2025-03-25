Европейская страна в разы увеличила инвестиции в Азербайджан

В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных Италией в экономику Азербайджана, составил 6,803 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана

Согласно информации, по сравнению с показателем 2023 года инвестиции из данной страны в экономику Азербайджана в прошлом году увеличились на 5,938 миллиона долларов США или в 7,9 раза.

В отчетном году доля инвестиций из Италии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1% процента.

В свою очередь, Азербайджан в прошлом году инвестировал в экономику Италии 72,379 миллиона долларов, что на 38,934 миллиона долларов или в 2,2 раза больше показателя 2023 года.

Доля азербайджанских инвестиций в Италию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 4,1 процента.

Напомним, что в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций из Италии в Азербайджан составил 865 тыс. долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в рассматриваемую страну составил 33,445 миллиона доллара США.

Отметим, что в 2024 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 7,046 миллиарда доллара США. Это на 388,1 миллиона доллара США или 5,83% больше, чем в 2023 году.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики за отчетный год, составил 1,762 миллиарда доллара США, что на 1,354 миллиарда доллара или 43,3% меньше показателя 2023 года.