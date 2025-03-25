В Азербайджане увеличился объем транзакций с локальными картами

По данным на 1 декабря прошлого года, в Азербайджане количество операций через локальные карты, эмитируемые финансовыми институтами-резидентами (а также платежные карты статистической единицы), составило 184,5 тыс. единиц, а объем - 54,8 млн манатов.

Об этом сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество операций с локальными платежными картами сократилось на 77,6 тыс. единиц, или на 29,6%, а объем операций с локальными платежными картами - на 0,4 млн манатов, или на 0,7%.

Так, за аналогичный период прошлого года количество операций с использованием локальных платежных карт, эмитированных финансовыми институтами-резидентами в Азербайджане, составило 262,1 тыс. единиц, а объем операций - 55,2 млн манатов.

Отметим, что под локальными картами обычно понимаются платежные карты, предназначенные только для использования внутри страны и выпущенные местными финансовыми учреждениями.

Эти карты могут быть не привязаны к международным платежным системам (Visa, MasterCard, American Express и т.д.) и в основном используются в местных банкоматах, POS-терминалах, а также для внутренних платежей.