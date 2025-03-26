Транскаспийский коридор выходит на новый этап развития

Будет создана Региональная рабочая группа по Транскаспийскому коридору.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в Обществе по международному сотрудничеству (GIZ) Германии.

"GIZ - это сервисная организация в сфере международного сотрудничества в области устойчивого развития и международного образования. Основным заказчиком GIZ является Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В настоящее время GIZ реализует два долгосрочных проекта по упрощению процедур торговли и транспорта в странах Центральной Азии и программы "Восточного партнерства":

EasTnT (Eastern Partnership for Trade and Transport) - укрепление устойчивых и цифровых торговых маршрутов и логистических концепций между странами "Восточного партнерства" и ЕС.

TFCA (Trade Facilitation Central Asia) - содействие торговле в Центральной Азии", - сообщил источник.

В GIZ отметили, что цель этих проектов заключается в развитии цифровых и устойчивых практик в сферах торговли, транспорта и логистики, а также в их адаптации к стандартам ЕС и укреплении регионального сотрудничества.

"Благодаря инициативам EasTnT и TFCA GIZ способствует обмену передовым опытом ЕС в области цифровых решений для таможенного администрирования, железнодорожных перевозок, управления портами и морскими операциями, что позволяет сократить время транзита грузов по Транскаспийскому маршруту (Среднему коридору).

Цифровизация транспортной, торговой и логистической отраслей - это широкое понятие с разными уровнями развития и приоритетами в странах Центральной Азии и "Восточного партнерства". Однако успешная цифровизация логистики во многом зависит от политического и операционного сотрудничества между странами Транскаспийского коридора.

К примеру, в рамках Конвенции ЕС о едином транзите (CTC) в экономической зоне ЕС были разработаны и успешно внедрены несколько цифровых платформ для упрощения процедур торговли и транспорта. Эти решения значительно улучшили обмен транспортной информацией, ускорили обработку грузов и упростили транзит между странами ЕС. Среди таких платформ можно выделить:

- New Computerized Transit System (NCTS) - Новая компьютеризированная транзитная система,

- Authorized Economic Operator (AEO) - Программа уполномоченного экономического оператора,

- EU Trade Control and Expert System (TCAES) - Система контроля торговли и экспертизы ЕС,

- EU Import Control System 2 (ICS2) - Вторая версия системы контроля импорта ЕС", - отметил источник.

GIZ оказывает поддержку транспортным агентствам стран Транскаспийского коридора в реализации этих цифровых инструментов, предоставляя передовой опыт, повышая квалификацию специалистов и способствуя региональному диалогу.

"Примечательно, что Грузия стала первой страной Транскаспийского коридора, внедрившей NCTS. С апреля 2025 года грузовые перевозки будут осуществляться через эту платформу. Среди стран "Восточного партнерства" также Украина и Молдова уже внедрили NCTS, что позволило им улучшить торговые и транспортные связи с ЕС.

В настоящее время в рамках проектов GIZ EasTnT и TFCA идет подготовка к созданию Региональной рабочей группы по Транскаспийскому коридору (RWG:TCC) для укрепления регионального сотрудничества, продвижения цифровизации и устранения законодательных и процедурных барьеров на Транскаспийском международном транспортном маршруте (TITR).

RWG:TCC будет направлена на улучшение коммуникации и координации между транспортными и логистическими ассоциациями, компаниями и ключевыми заинтересованными сторонами из Грузии, Азербайджана и стран Центральной Азии. Основная цель группы - создание единой платформы диалога для согласования усилий, обмена передовыми практиками и внедрения инновационных решений в области транспорта и торговли по маршруту TITR.

Кроме того, RWG:TCC окажет поддержку в разработке устойчивых и эффективных транспортных систем, обеспечивая интеграцию отраслевых интересов в законодательные процессы", - сообщили в GIZ.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.