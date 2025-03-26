Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане вышли на новый уровень

В прошлом году объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, по сравнению с 2023 годом увеличился на 1,4% и составил 18530,6 тыс. тонн, а пассажирских перевозок - на 18,7%, составив 8531,2 тыс. тонн.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Согласно данным, грузооборот увеличился на 3,4% по сравнению с 2023 годом, до 6968,4 млн тонно-километров, пассажирооборот вырос на 20,2%, до 377 млн пассажиро-километров.

83,2% перевезенных грузов, или 15418,7 тыс. тонн, и 90,4% грузооборота, или 6300,6 млн тонно-километров пришлись на международные перевозки. В 2024 году объем транзитных перевозок ненефтяных грузов увеличился на 3,3% и составил 4445 тыс. тонн, а общий объем транзитных грузов увеличился на 6,3% и составил 7262,9 тыс. тонн.