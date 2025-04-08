https://news.day.az/economy/1743206.html Азербайджан начнет производство смарт-телевизоров Обществу с ограниченной ответственностью Taube Electronics присвоен статус резидента Промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Агентстве по развитию экономических зон, компания впервые в Азербайджане приступит к реализации проекта по производству смарт-телевизоров.
Азербайджан начнет производство смарт-телевизоров
Обществу с ограниченной ответственностью Taube Electronics присвоен статус резидента Промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Агентстве по развитию экономических зон, компания впервые в Азербайджане приступит к реализации проекта по производству смарт-телевизоров.
В рамках проекта с инвестиционной стоимостью 3,5 миллиона манатов будет создано около 20 постоянных рабочих мест.
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