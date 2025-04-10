https://news.day.az/economy/1743682.html Доля строительного сектора в ВВП Азербайджана - Цифры По итогам 2024 года доля строительной отрасли в Валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 6,7 процента, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.
Доля строительного сектора в ВВП Азербайджана - Цифры
По итогам 2024 года доля строительной отрасли в Валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 6,7 процента, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.
По его словам, строительный сектор занимает ключевое место в экономическом и социальном развитии любой страны.
"Как и во многих других уголках мира, в Азербайджане строительство на протяжении многих лет играет важнейшую роль в создании новых рабочих мест, улучшении качества жизни населения и обеспечении стабильного экономического роста", - добавил он.
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