Доля строительного сектора в ВВП Азербайджана

По итогам 2024 года доля строительной отрасли в Валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 6,7 процента, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

По его словам, строительный сектор занимает ключевое место в экономическом и социальном развитии любой страны.

"Как и во многих других уголках мира, в Азербайджане строительство на протяжении многих лет играет важнейшую роль в создании новых рабочих мест, улучшении качества жизни населения и обеспечении стабильного экономического роста", - добавил он.