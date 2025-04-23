Li Auto открыл первый "City Showroom" в Баку, и теперь известна дата запуска главного центра продаж!

Официальный и единственный импортер бренда Li Auto в Азербайджане - компания Efendiler Group - представила автолюбителям свой первый городской шоурум. На мероприятии, прошедшем с участием представителей СМИ и известных личностей, были озвучены ключевые направления деятельности бренда в Азербайджане, модельный ряд, а также планы на ближайшее будущее.

В рамках своего выступления исполнительный директор Efendiler Group Амал Алили поделился важной новостью с поклонниками Li Auto:

"Шоурум, в котором мы находимся сейчас, считается вторичным центром продаж. Но хочу сообщить всем любителям Li Auto приятную новость: новый центр продаж Li Auto, построенный ориентировочно в конце августа на проспекте Бабека, 37, будет доступен любителям автомобилей. Только выставочная часть центра будет около 1000 кв.м ".

Официальный технический центр расположен по адресу проспект Бабека, 35K и уже функционирует более месяца. Центр обслуживается опытной командой и работает 6 дней в неделю.

Городской шоурум расположен по адресу улица Ашуг Молла Джума, 44B. В настоящий момент клиентам предлагаются модели L6 по цене от 42 000 $, L7 от 48 000 $ и L9 от 63 500 $ с официальной гарантией на 4 года или 100 000 км.

В ближайшее время ожидается расширение модельного ряда - планируется презентация новейших моделей Li i8 и Li Mega.

Клиенты могут заранее забронировать автомобиль и записаться на техническое обслуживание. За дополнительной информацией обращайтесь по указанным контактам:

Адрес: ул. Ашуг Молла Джума, 44B

Контактный номер: *2299