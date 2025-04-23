В Азербайджане завершается работа по созданию Фонда энергоэффективности
В Азербайджане завершается работа по созданию Фонда энергоэффективности.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, выступая сегодня на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Он отметил, что было разработано несколько новых законопроектов, касающихся энергетической отрасли, которые находятся на разных этапах согласования.
По его словам, принятие новых законов позволит применить в Азербайджане нормы, широко распространенные в международной практике.
"Особенно высокие результаты достигаются в области использования возобновляемых источников энергии. Предпринятые шаги и в области энергоэффективности создают условия для эффективного использования ресурсов. Также завершается работа по созданию Фонда энергоэффективности", - добавил он.
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