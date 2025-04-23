В Азербайджане завершается работа по созданию Фонда энергоэффективности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, выступая сегодня на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что было разработано несколько новых законопроектов, касающихся энергетической отрасли, которые находятся на разных этапах согласования.

По его словам, принятие новых законов позволит применить в Азербайджане нормы, широко распространенные в международной практике.