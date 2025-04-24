Азеркосмос готовит к запуску передовые спутниковые системы нового поколения

Азеркосмос готовится к запуску спутниковых систем нового поколения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя правления Азеркосмос Дунай Бедирханов в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

"Эти спутниковые системы нового поколения будут обладать расширенными возможностями в области высокоточного наблюдения Земли, телекоммуникационных услуг нового поколения и региональной связности. Мы также рассматриваем перспективы новых международных миссий, в том числе совместных инициатив с нашими партнерами в Турции и другими странами", - сказал он.

Бедирханов подчеркнул, что добиться значимого прогресса в космосе в одиночку невозможно.

"Наш успех зависит от общего видения и совместных усилий. Именно это и символизирует STC 2025 - платформу, где диалог превращается в действия, формируются партнёрства, и совместно создается будущее космической отрасли", - заключил он.