Как повлияют тарифы США на страны СНГ?

Влияние тарифов США на страны региона СНГ+ будет незначительным, поскольку экспорт в США остаётся ограниченным, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fitch.

"Армения и Грузия являются импортёрами нефти, в то время как банки в странах-экспортёрах нефти, таких как Азербайджан и Казахстан, как правило, имеют низкую прямую зависимость от нефтегазового сектора и обладают значительными ликвидными буферами. В странах с высоким уровнем внешних обязательств, особенно в Узбекистане, рефинансирование для государственных банков может стать более дорогостоящим, однако риски смягчаются за счёт государственной поддержки и долгосрочного характера большинства внешних заимствований, в основном предоставленных международными финансовыми институтами на льготных условиях", - говорится в отчёте Fitch.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что после масштабного повышения тарифов доллар США ослаб, однако в случае разворота этой тенденции возможное обесценивание национальных валют может привести к ухудшению качества активов в странах с высоким уровнем долларизации.

"Тем не менее большинство банков обладают способностью выдержать умеренные потери, а национальные регуляторы при необходимости могут поддержать свои валюты", - указано в отчёте.

Что касается Африки, по мнению Fitch, наиболее уязвимыми к снижению цен на нефть остаются Нигерия и Ангола, что, вероятно, приведёт к ухудшению качества активов и ликвидности в иностранной валюте.

"Ослабление капитала возможно в случае девальвации местных валют, чему также может способствовать снижение объёмов внешней помощи. Однако большинство банков в этих странах уже имеют низкие рейтинги, и они вряд ли изменятся. Риски рефинансирования остаются ограниченными, учитывая низкую зависимость банков от внешнего финансирования в иностранной валюте", - говорится в докладе.