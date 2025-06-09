АБР поддерживает участие Азербайджана в реализации Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) поддерживает усилия Азербайджана по продвижению проекта Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Ян в ходе своего визита в Баку на встречах с представителями правительства Азербайджана.

"Азербайджан играет ключевую роль в развитии региональной взаимосвязанности и торговли, выступая важным мостом между Азией и Европой. АБР приветствует активное участие страны в Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и поддерживает усилия Азербайджана по продвижению Среднего коридора и Каспийского зелёного энергетического коридора. В последние годы АБР также активно инвестирует в развитие солнечной энергетики в Азербайджане через финансирование частного сектора", - отметил Инмин Ян.

В ходе встреч вице-президент обсудил перспективы экономического роста Азербайджана, акцентировав внимание на развитии финансового сектора и рынка капитала, расширении участия частного сектора, укреплении регионального сотрудничества и цифровой трансформации. Он также подчеркнул важность ключевых проектов в энергетике, транспорте, водоснабжении и сельском хозяйстве для диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов.

С момента присоединения к АБР в 1999 году Азербайджан получил поддержку на общую сумму 4,4 миллиарда долларов в рамках 145 проектов в государственном и частном секторах, охватывающих транспорт, энергетику, управление государственным сектором, здравоохранение, сельское хозяйство и финансирование торговли.

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