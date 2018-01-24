Транспортная сфера – важнейшая область сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Одним из важных направлений в развитии отношений между Азербайджаном и Туркменистаном является транспортная сфера. Об этом в среду на брифинге сказал посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом плане преимущество наших стран, помимо всего прочего связано с географическим расположением: через территорию Туркменистана и Азербайджана проходят транспортные коридоры и тот же "Шелковый путь". С учетом этих факторов, а также намерений глав наших государств, сотрудничество Азербайджана и Туркменистана в сфере транспорта будет и далее развиваться", - сказал Ишанкулиев.

Посол также отметил, что после того, как завершатся все строительные работы в Бакинском международном морском торговом порту в поселке Алят и международном торговом порту Туркменбаши в Туркменистане, значительно увеличится объем грузоперевозок и расширится география их транспортировки.

"На сегодняшний день мы активно используем железнодорожное сообщение, а также паромно-автомобильное сообщение, посредством которого мы налаживаем связи между Азией и Европой", - добавил посол.

Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном в 2017 году составил 164,1 миллиона долларов. Из них экспорт из Азербайджана в Туркменистан составил 54,1 миллиона долларов, импорт туркменских товаров в Азербайджан составил 110 миллионов долларов.

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