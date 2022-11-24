Паштет из печени индейки с портвейном - рецепт с ВИДЕО
Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram еще одной идеей для завтрака, обеда и ужина - паштет из печени индейки с портвейном.
Рецепт:
100 г репчатого лука
100 г моркови
60 г стебля сельдерея
3-4 зубчика чеснока
40 мл оливкового масла
600 г печени индейки
2/3 ч.л. зиры
2/3 ч.л. мускатного ореха
1 ч.л. соли
400 мл портвейна
40 г сливочного масла 82,5%
1.Крупно нарубите лук, чеснок, сельдерей и морковь. Обжарьте их на оливковом масле, затем добавьте порубленную крупными кусками печень, и продолжайте обжаривать.
2.Добавьте специи, перемешайте, добавьте портвейн и тушите 8-10 минут до готовности.
3.Измельчите смесь до однородного состояния, добавьте сливочное масло и перемешайте.
4.Дайте паштету полностью остыть и подавайте со свежим хлебом, джемом и сливочным маслом.
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