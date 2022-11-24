Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram еще одной идеей для завтрака, обеда и ужина - паштет из печени индейки с портвейном.

Рецепт:

100 г репчатого лука

100 г моркови

60 г стебля сельдерея

3-4 зубчика чеснока

40 мл оливкового масла

600 г печени индейки

2/3 ч.л. зиры

2/3 ч.л. мускатного ореха

1 ч.л. соли

400 мл портвейна

40 г сливочного масла 82,5%



1.Крупно нарубите лук, чеснок, сельдерей и морковь. Обжарьте их на оливковом масле, затем добавьте порубленную крупными кусками печень, и продолжайте обжаривать.

2.Добавьте специи, перемешайте, добавьте портвейн и тушите 8-10 минут до готовности.

3.Измельчите смесь до однородного состояния, добавьте сливочное масло и перемешайте.

4.Дайте паштету полностью остыть и подавайте со свежим хлебом, джемом и сливочным маслом.