В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса

Японская сеть магазинов Lawson выпустила в качестве эксперимента леденцы без запаха и вкуса с интригующим названием Aji no Shinai? Ame (Безвкусная? конфета).

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, в состав леденцов входит всего два ингредиента: полидекстроза (пищевая добавка Е 1200) и натуральный сахарозаменитель эритрит. По словам дегустаторов, вкус леденцов действительно сложно определить, в них чувствуется слабый аромат, похожий на аромат спортивного напитка, и присутствует тонкая нотка сладости, сравнимая со сладостью белого риса.

Если экспериментальные леденцы понравятся потребителям, то безвкусные конфеты пополнят список постоянного ассортимента японских магазинов.