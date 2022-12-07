Говяжья вырезка с начинкой из лявянги, Пюре из брокколи, Соус "жу" с гранатом, Кукурузный крекер.

Крекер

Ингредиенты

150 г кукурузы

25 г воды

75 г молока

40 г крахмала тапиоки

Метод

1) Все ингредиенты пробить блендером.

2) Распределить на силиконовом коврике.

3) Выпекать при 170С 20-25 минут.

Пюре

Ингредиенты

200 г брокколи

200 г картофеля

100 мл сливок

40 г сливочного масла

Метод

1) Брокколи и картофель по отдельности отварить в солёной воде.

2) Измельчить в блендере со сливками.

3) Процедить через сито.

4) Посолить и вмешать кубики холодного масла.

Соус

Ингредиенты

400 г говяжьего бульона

20 г наршараба

20 г сливочного масла

Метод

1) Бульон уварить до ½ начального объёма.

2) Добавить наршараб, посолить.

3) Добавить масло, постоянно помешивая.

Мясо

Ингредиенты

3 медальона из говядины

150 г начинки для лявянги

Метод

1) В каждом куске мяса сделать один надрез посередине. Начинить смесью для лявянги.

2) Обжарить с каждой стороны на раскалённой сковороде.

3) Переложить на противень и допечь в духовке при 180 8-10 минут.

Внутренняя температура мяса должна достигнуть 65С.