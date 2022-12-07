Говяжья вырезка с начинкой из лявянги, Пюре из брокколи, Соус «жу» с гранатом, Кукурузный крекер - рецепты
Говяжья вырезка с начинкой из лявянги, Пюре из брокколи, Соус "жу" с гранатом, Кукурузный крекер.
Крекер
Ингредиенты
150 г кукурузы
25 г воды
75 г молока
40 г крахмала тапиоки
Метод
1) Все ингредиенты пробить блендером.
2) Распределить на силиконовом коврике.
3) Выпекать при 170С 20-25 минут.
Пюре
Ингредиенты
200 г брокколи
200 г картофеля
100 мл сливок
40 г сливочного масла
Метод
1) Брокколи и картофель по отдельности отварить в солёной воде.
2) Измельчить в блендере со сливками.
3) Процедить через сито.
4) Посолить и вмешать кубики холодного масла.
Соус
Ингредиенты
400 г говяжьего бульона
20 г наршараба
20 г сливочного масла
Метод
1) Бульон уварить до ½ начального объёма.
2) Добавить наршараб, посолить.
3) Добавить масло, постоянно помешивая.
Мясо
Ингредиенты
3 медальона из говядины
150 г начинки для лявянги
Метод
1) В каждом куске мяса сделать один надрез посередине. Начинить смесью для лявянги.
2) Обжарить с каждой стороны на раскалённой сковороде.
3) Переложить на противень и допечь в духовке при 180 8-10 минут.
Внутренняя температура мяса должна достигнуть 65С.
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