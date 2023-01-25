Рекламу Coca-Cola 1971 года назвали одной из лучших в истории

Один из пользователей Reddit опубликовал в сабреддите, посвященном старым фотографиям и видео, рекламное видео компании Coca-Cola, вышедшее в 1971 году. Под постом многие признались, что ролик вызвал у них ностальгию, а также назвали его одной из лучших реклам в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в опубликованном ролике под названием "На холме" (Hilltop) молодые мужчины и женщины разных рас и национальностей, стоя на холме, исполнили песню. "Мне бы хотелось купить миру дом и обставить его любовью. Мне бы хотелось научить мир петь в идеальной гармонии. Мне бы хотелось купить миру колу и составить ему компанию", - гласил текст. При этом каждый герой ролика держал в руках бутылку Coca-Cola.

"В те времена у рекламных агентств еще были хорошие идеи, и они вкладывали усилия в свою работу", - высказался один из комментаторов. Другой назвал опубликованный ролик одной из лучших реклам, когда-либо созданных в истории.