9 продуктов, которые никогда не стоит греть в микроволновке

Микроволновка - удобное приспособление для хозяйки, позволяющее быстро нагреть любой продукт. Однако есть ряд вещей, которые никогда не стоит туда класть. Про пластиковые контейнеры и алюминиевую посуду вы наверняка уже знаете. Мы расскажем, какую еду лучше подогреть другим способом.

Сваренные вкрутую яйца

Про то, что нельзя класть в микроволновку яйца в скорлупе, мы уже знаем. Но это верно и для уже сваренных яиц. Даже если вы отправите их туда всего на 15 секунд, из яйца выделится пар, который не сможет выйти наружу из-за белковой оболочки. Но он выйдет, когда вы разрежете или надкусите яйцо - и этим паром можно сильно обжечься. Если все-таки яйцо нужно подогреть, то перед этим разрежьте его, либо положите его в скорлупе в горячую воду на несколько минут.

Перец чили

Острый перец содержит алкалоид капсаицин, который испаряется при нагревании. Когда вы откроете дверцу микроволновки, то испытаете ощущение, будто вам брызнули в лицо перцовым баллончиком. Капсаицин может обжечь слизистые носа и рта. Поэтому острый перец лучше всего жарить или тушить.

Виноград

Не ставьте в микроволновку ягоды винограда перед добавлением в кашу. При нагревании сладкая мякоть быстро превращается в расплавленное сахарное желе. Виноград может взорваться в микроволновке, если вы его помешаете или когда вы надкусите ягоду.

Брокколи

Полезные вещества в брокколи быстро разрушаются под воздействием температур. После готовки в микроволновке, согласно научному исследованию, они вообще сходят на нет. Например, брокколи теряют 97% флавоноидов при таком способе приготовления. Чтобы получить пользу от крестоцветного, лучше варить его на пару или бланшировать.

Остатки картофеля

Приготовить картофель в микроволновке все еще можно, а вот разогревать остывшую картошку там - не очень хорошая идея. Картофель часто содержит Clostridium botulinum (бактерии, вызывающие ботулизм). Если корнеплод после приготовления какое-то время хранился без холодильника, то бактерии могут размножаться.

Приготовление картофеля в микроволновой печи не убьет их, и поэтому несвежим он может вызвать расстройство желудка. Лучший способ освежить картофель - разогреть в духовке при температуре от 150 градусов.

Вода

Казалось бы, это просто вода - что может пойти не так? Вода в микроволновке может быстро перегреться. В редких случаях кружка с водой может даже взорваться. Поэтому если вам нужна горячая вода, лучше воспользоваться чайником, а кружки с ней не греть дольше 30 секунд.

Переработанное мясо

Бекон, ростбиф и сосиски лучше готовить на плите или в духовке, а не в микроволновой печи. Нагревание переработанного мяса приводит к образованию продуктов окисления холестерина, которые в исследованиях связывают с ишемической болезнью сердца.

Исследования показывают, что такой нагрев обработанных продуктов с мясом также может быть связан с воспалением, накоплением бляшек в артериях и другими заболеваниями. Если вам нужно подогреть мясо, то запеките его в духовке или потушите.

Томатный соус

Нагревание томатного соуса в микроволновой печи часто заканчивается разбрызганной красной жижей. Тепло и пар, выделяемые соусом при нагревании, с трудом выходят через густой соус и кусочки томатов в нем. Пар может способствовать взрыву соуса, после чего вы долго и мучительно будете мыть микроволновку - и хорошо, если не обожжетесь.

Свежие травы

Засушить травы в микроволновой печи - плохая идея. В них слишком мало жидкости, и они быстро превратятся в сухую массу, которая запросто может загореться. Лучше сушите травы в духовке на низкой температуре или на свежем воздухе летом.