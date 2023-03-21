Букингемский дворец ищет повара для приготовления веганской еды

В резиденции короля Великобритании Карла III появилась вакансия су-шефа, который специализируется на приготовлении веганской еды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Post.

Новый повар будет помогать шефу дворца и разрабатывать блюда для членов королевской семьи, сотрудников дворца и гостей.

"Эта работа поистине непохожа ни на одну другую. Вы будете мотивировать и вдохновлять людей вокруг себя, следить за работой и успехами высококвалифицированной команды, а также нанимать и обучать ее новых членов", - говорится в объявлении о поиске су-шефа.

На позицию ищут квалифицированного повара, имеющего опыт приготовления пищи в ресторанах высокой кухни. Также ожидается, что кандидат будет ориентироваться в области IT, ориентироваться в классической кулинарии и "индустрии еды в целом".

Король Карл III придерживается частично веганской, а частично - вегетариансткой диеты. Один раз в неделю он питается блюдами из продуктов только растительного происхождения, а еще два дня употребляет пищу веганского стола, для которой не используются мясо, птица и рыба.