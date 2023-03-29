Постная и аппетитная паста с грибами понравится всем без исключения.

Если вы ищете вкусное, сытное и очень простое в приготовлении постное блюдо - паста с грибами создана для вас. Готовится она очень просто, а съедается ещё быстрее. Шампиньоны в рецепте можно заменить на любые другие грибы.

Паста с грибами и овощами

По желанию в блюдо можно добавить любые другие овощи, например, сладкий перец или кабачки. Макароны для блюда лучше брать твердых сортов.

Ингредиенты:

макароны - 200 г;

шампиньоны - 5 шт.;

помидоры черри - 8 шт., или обычные помидоры - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

зеленая спаржа - 15 шт.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Помидоры и грибы нарезать на небольшие дольки, а спаржу нарезать крупными кусочками. Лук нарезать полукольцами. Вместо спаржи можно взять спаржевую фасоль. В подсоленный кипяток выложить макароны и варить на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Воду из макарон не выливайте - она ещё пригодится.

На раскаленной сковороде обжарить шампиньоны с луком до золотистого цвета на сильном огне. Затем убавить огонь, добавить в сковороду помидоры и спаржу, а также натертый чеснок. Влить к овощам 1 половник воды из макарон. Накрыть крышкой и готовить овощи 5-7 минут. Если вместо черри взяли обычные помидоры - можно добавить маленькую щепотку сахара в сковороду.

Готовые овощи с грибами перемешать с макаронами. Посолить и поперчить пасту по вкусу. По желанию украсить рубленной зеленью.

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