Культура и кулинария Азербайджана в центре внимания на международном фестивале в Узбекистане

Азербайджан представлен на прошедшем в Центральном парке Ташкента международном фестивале "Культурные традиции и кухня народов", организатором которого выступило Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

Национальный стенд Азербайджана был подготовлен Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, и в рамках празднования 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева перед павильоном была организована специальная выставка фотографий и публикаций о великом лидере.

Как сообщили Day.Az в культурном центре, в фестивале приняли участие послы, дипломаты разных стран, представители международных организаций, общественности, СМИ, местные азербайджанцы и жители города Ташкент.

В национальном уголке были выставлены флаг Азербайджана, издания о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, книги об экономическом развитии нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева, истории и культуре азербайджанского народа, публикации, изданные Фондом Гейдара Алиева на русском и английском языках из серии "Карабахские истины". На фестивале внимание участников привлекли сувениры азербайджанской культуры, присущие Карабаху национальные мужские и женские костюмы. Гостям, посетившим азербайджанский уголок, были преподнесены книги и журналы различного содержания о культуре и кухне нашей страны, представлены блюда национальной кухни.

В художественной части мероприятия члены танцевального ансамбля Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане исполнили национальные танцы.

По результатам оценивания международного жюри победительницей в номинации "Самое вкусное блюдо" стала азербайджанская долма, представленная Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане. Национальное блюдо нашей страны также было удостоено специального приза фестиваля.

Отметим, что средства, собранные на международном фестивале, будут переданы в школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями в Узбекистане.