Успех студентов Центра Кулинарных Искусств CÀSÀ на чемпионате «Golden Shah»

19 мая состоялась церемония закрытия 3-го Национального кулинарного чемпионата "Golden Shah", посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В течение двух дней более 100 участников соревновались в рамках Национального кулинарного чемпионата.

Студенты Центра Кулинарных Искусств CÀSÀ завоевали заслуженное первенство. Абдулла Абдуллаев и Шафиг Искандар завоевали золотые медали, Рустам Мадатли - бронзовую медаль, а Кямал Агаев, помимо золотой медали, стал обладателем кубка "Grand Prix 1st Place" среди юниоров.

Соревнование организовано Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана, Государственным агентством по туризму, Министерством молодежи и спорта, Азербайджанским национальным кулинарным центром и ООО "CEO Azerbaijan".

"Golden Shah" проводится в статусе официального чемпионата Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs). Это дает возможность прямого признания международным кулинарным сообществом победителей Национального кулинарного чемпионата.