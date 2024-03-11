Ученые предрекли исчезновение этого вида сыров

Замена привычного штамма плесени в таких благородных сырах, как бри и камамбер, может привести к непредсказуемому результату, либо сделает продукт неаппетитным. Об этом заявили ученые из американского университета Тафтса, передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post (WP).

В производстве бри и камамбера используется штамм плесени Penicillium camemberti, благодаря которому у сыров образуется белая корочка и сернистый вкус. В январе французские исследователи сообщили, что значительное число штаммов плесневелых грибов исчезает. Отсутствие генетического разнообразия приведет к тому, что нужный для производства сыров штамм станет уязвим для изменений окружающей среды, а это может его уничтожить. Тогда производителям придется использовать другие штаммы плесени, а значит, привычного вкуса у сыров уже не будет.

Американские ученые пришли к выводу, что вымирание Penicillium camemberti произойдет нескоро, к тому моменту промышленность адаптируется к новым реалиям, чтобы продолжить производить сыры с плесенью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!