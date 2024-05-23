Врач рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день

В Госдуме рассматривается закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. В них содержится кофеин, который в чрезмерных дозах небезопасен. А какова эта доза? Aif.ru рассказал врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александр Емельянов, передает Day.Az:

• Безопасная доза кофеина эквивалентна трём чашкам кофе в день.

• Смерть от передозировки кофеина неоднократно описана в медицинской литературе.

• Количество сахара в одной банке энергетика может в несколько раз превышать дневную норму.

• Энергетики ведут к истощению.

Бодрящий эффект энергетиков достигается за счёт большого количества кофеина и сахара. Кофеин возбуждает нервную систему, ускоряет пульс, сужает кровеносные сосуды. Однако через 3-6 часов действие кофеина проходит, появляется усталость, снижается трудоспособность. Безопасная доза кофеина для взрослого человека - до 400 мг в день, что эквивалентно 3 чашкам кофе. Обычные энергетики содержат до 150-160 мг кофеина в банке. При превышении безопасной дозы кофеин может вызвать бессонницу, головную боль, нервозность, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца. Смерть от передозировки кофеина неоднократно описана в медицинской литературе, и почти все известные случаи связаны именно с проблемами с сердцем.

Второй ключевой компонент энергетиков - сахар. Он также вызывает всплеск энергии на короткое время. Количество сахара в одной банке напитка может в несколько раз превышать дневную норму в 25-30 г. Последствия чрезмерного потребления сахара хорошо известны - инсулинорезистентность и сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Сочетание ингредиентов, вызывающих кратковременный подъем энергии, приведет к тому, что человек некоторое время будет чувствовать бодрость, но позже обязательно наступит истощение.

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