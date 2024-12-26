Назван самый опасный для здоровья молочный продукт

Сливочное масло считается самым опасным для здоровья молочным продуктом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова, передает Day.Az.

По ее словам, продукт содержит очень много вредных жиров.

"Количество природных трансжиров в сливочном масле достаточно большое: от 2 до 7%. Это значительная концентрация", - пояснила Дианова.

Сливочное масло специалист посоветовала заменить на более полезную альтернативу - спреды, которые еще называют мягким маргарином.

"В них меньше (до 2%) трансжиров и сниженное количество насыщенных. Все потому, что в формулу включили растительные масла", - пояснила она.

В день рекомендуется употреблять примерно 10-15 граммов спреда. Этого количества будет достаточно, чтобы намазать на хлеб.

"На завтрак мы готовим омлет с овощами - это белки и клетчатка. К ним по правилу тарелки нужно добавить кусочек цельнозернового хлеба и намазать на него мягкий спред", - привела пример эксперт.

