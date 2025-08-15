Кому противопоказан зеленый горошек?

Зеленый горошек может быть опасен для людей с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она напомнила, что бобовые могут вызывать метеоризм, передает Day.Az.

"Несмотря на многочисленные полезные свойства, у зеленого горошка есть и противопоказания. Овощ содержит много клетчатки и углеводов, которые могут вызывать повышенное газообразование и вздутие живота у людей с чувствительным кишечником. Зеленый горошек содержит витамин К, который может повышать свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты, следует употреблять бобовые с осторожностью и контролировать показатели свертываемости крови. Пурины, которые при расщеплении образуют мочевую кислоту, небезопасны при подагре и других заболеваниях почек. Горошек может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому не стоит переедать горошек при гастрите, язвенной болезни и других заболеваниях ЖКТ в стадии обострения", - сказала Гузман.

Врач посоветовала отдавать предпочтение свежему или замороженному зеленому горошку. А чтобы избежать риска пищевых отравлений, соблюдать несколько гигиенических правил.

"Перед употреблением тщательно промойте стручки под проточной водой. Используйте щетку - это поможет удалить остатки почвы, песка и других загрязнений, которые могут содержать патогенные микроорганизмы. Внимательно осмотрите горошек и стручки перед употреблением. Не должно быть признаков плесени, гнили или повреждений. Храните свежий зеленый горошек в холодильнике в чистом контейнере или пакете не более нескольких дней. Длительное хранение может привести к размножению бактерий. Маленьким детям рекомендуется давать зеленый горошек только в термически обработанном виде и в пюреобразном состоянии, чтобы избежать риска удушья", - пояснила Гузман.