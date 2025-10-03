Ученые создали съедобный «жиросжигатель» из зеленого чая

Ученые из Сычуаньского университета разработали съедобные микрогранулы на основе зеленого чая и морских водорослей, которые препятствуют всасыванию жира в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского химического общества (ACS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микрогранулы формируются из полифенолов зеленого чая и витамина Е. Эти вещества связываются с жировыми "каплями" в пищеварительном тракте и удерживают их. Для защиты от разрушения в кислой среде желудка исследователи покрыли натуральным полимером из морских водорослей. После попадания в кишечник покрытие расширяется, а активные вещества начинают взаимодействовать с жирами, мешая их усвоению.

Эффективность методики уже протестировали в экспериментах на крысах. Ученые разделили грызунов на две группы и посадили на высокожировую диету. При добавлении в рацион микрогранул животные из первой группы потеряли до 17% массы тела, тогда как в контрольной группе вес не изменился. Также у грызунов из экспериментальной группы уменьшилось количество жировой ткани и сократились признаки повреждения печени.

Отмечается, что в фекалиях крыс, которым давали микрогранулы, оказалось больше жира. По словам ученых, такой эффект не оказывает негативного влияния на здоровье и служит показателем эффективности работы частиц.

Исследователи уже зарегистрировали первых участников клинических испытаний и ожидают предварительные результаты в течение следующего года. По их словам, новая методика может стать безопасной и доступной альтернативой операциям и лекарственным препаратам для снижения веса.