Представлен российский аналог Skype

Госкорпорация "Ростех" представила первую российскую унифицированную коммуникационную систему - аналог Skype. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Разработка AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.

По мнению компании, данная система подойдет для проведения закрытых совещаний и обмена конфиденциальной информацией.