Представлен российский аналог Skype
6 июня 2018 21:44 233
Госкорпорация "Ростех" представила первую российскую унифицированную коммуникационную систему - аналог Skype. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Разработка AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.
По мнению компании, данная система подойдет для проведения закрытых совещаний и обмена конфиденциальной информацией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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