Создан самый большой монитор в мире - ФОТО

16 октября 2018 21:36

Компании Dell удалось создать первый в мире монитор с разрешением Dual Quad HD. Модель под названием U4919DW получила самый широкоугольный дисплей диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9. Новинка обладает разрешением 5120×1440 точек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Такой монитор способен заменить два 27-дюймовых Quad HD монитора.

Новинка оснащена IPS панелью и LED подсветкой, которая обладает временем отклика 5 мс. Заявлено покрытие 99% цветового пространства sRGB. Максимальная яркость изображения составляет 350 кд/м2.

Для подключения источников сигнала предназначены два порта HDMI 2.0 и один разъём DisplayPort 1.4. Также в наличии имеется порт USB-C, позволяющий одновременно передавать сигнал и заряжать подключенный ноутбук. Поддерживается возможность одновременного подключения двух компьютеров.

Новый монитор Dell U4919DW поступит в продажу с 26 октября по цене 1699 долларов.

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