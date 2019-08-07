ВКонтакте появились музыкальные стикеры. Пользователи и сообщества могут добавлять фрагменты из треков в свои истории, а песни из любых историй - в свои плейлисты. VK стала первой российской платформой, которая использует для такой функции базу собственного музыкального сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы добавить песню, нужно прикрепить к истории стикер "МУЗЫКА". Треки можно найти в специальном каталоге - через поиск или в одной из подборок: "Популярное", "Новинки" и "Выбор редакции".

Андрей Капитанов, руководитель музыкального сервиса ВКонтакте: "С музыкальными стикерами делиться песнями можно максимально ярко и в своём стиле. Друзья увидят, как вы подпеваете и танцуете под любимую музыку, а ещё смогут легко добавить трек себе в плейлист или отправить его знакомым. Истории становятся окном в огромный каталог популярной музыки".

Более 2,5 млн. человек используют платную или пробную подписку в музыкальных сервисах ВКонтакте и BOOM. Ранее VK запустила программу лояльности для обладателей подписки. Пользователи смогут посещать закрытые встречи с известными исполнителями, бесплатно получать мерч с автографами артистов, покупать билеты со скидкой на концерты и фестивали и многое другое.