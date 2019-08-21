Начиная с 18 сентября, вы больше не сможете отправлять сообщения на YouTube.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Сообщения на YouTube никогда не были особо популярным видом общения. Но это довольно удобный способ отправить кому-то видео, не переходя в другие приложения. Представители компании не уточнили, почему приняли решение удалить функцию, но сказали, что хотят сосредоточиться на расширении раздела комментариев:

"Мы постоянно пересматриваем наши приоритеты и сейчас решили прекратить использование функции прямого обмена сообщениями YouTube, в то же время сосредоточившись на улучшении публичных разговоров".

Возможно, в будущем появится больше инструментов для модерации комментариев.

В мобильном приложении пользователи по-прежнему смогут обмениваться видео прямо с сайта, нажав кнопку "социальные сети". В версии для ПК придётся копировать ссылки и отправлять их в отдельное приложение для обмена сообщениями (скорее всего, большинство делали это и раньше).

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