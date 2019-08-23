Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сбой в работе соцсети произошел в четверг, об этом свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из России, Испании, США.

Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные жалобы связаны с входом в соцсеть (20%).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!