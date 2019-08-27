Компания из Купертино приостановила работы над функцией обмена сообщениями с помощью радио. По задумке автора, Рубена Кабаллеро, телефоны Apple могли бы обмениваться сообщениями на частоте 900 мегагерц с помощью сотовых модемов Intel.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

По предположениям The Information, которому и была сообщена данная новость, остановка работ может быть связана с уходом из компании самого Кабаллеро, покинувшего Apple в этом году. Однако существует и другая версия, по которой отказ от функции вызван переходом на модемы Qualcomm.

Технология подразумевала обмен текстовыми сообщениями на большие расстояния в местах, где не было бы доступа к сотовым сетям. Нечто похожее мы видим в привычных нам портативных рациях.

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