Realme, суббренд китайского производителя Oppo, выпустит первый на рынке смартфон, оснащаемый 64-мегапиксельной камерой. Такое заявление сделал глава по маркетингу компании Сюй Чейз-ци в соцсети Weibo, сопроводив публикацию рендером Realme XT, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как ожидается, одним из четырех его датчиков послужит 1/1,7-дюймовый ISOCELL Bright GW1 от Samsung. Эта разработка была анонсирована в мае: сенсор обладает размером пикселя 0,8 мкм, записывает ролики в качестве Full HD со скоростью 480 к/с и выдает яркие 16-мп снимки, объединяя группу из 4-х соседних пикселей в один (технология Tetracell) для захвата большего количества света.

Помимо Bright GW1, в новинку Realme установят сверхширокоуголку, макрообъектив и датчик глубины. Другие особенности этой модели неизвестны.

Анонсировать смартфон с таким же 64-мп датчиком Samsung спешит другая китайская компания - Xiaomi. Представлен Redmi Note 8, скорее всего, будет уже в этот четверг, 29 августа. Ни в Realme, ни в Xiaomi дату релиза новинок не называют, поэтому неясно, чья модель первой по факту появится на рынке.

Помимо этого, Xiaomi собирается первой установить в смартфон 108-мп датчик изображения Samsung, в разработке которого она же поучаствовала. Судя по утекшему ранее слайду с закрытой презентации компании, максимальное разрешение картинки с сенсора Mi Mix 4 составит 12032х9024 пикселя. Помимо высококачественных изображений, 108-мп матрица ISOCELL Bright HMX способна записывать видео в разрешении 6K (6016 на 3384 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду.

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