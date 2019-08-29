Корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новых iPhone. Мероприятие пройдет 10 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На приглашении изображен логотип компании в разных цветах и надпись By innovation only ("Только благодаря инновациям"). Предполагается, что именно в этих цветах компания выпустит новый iPhone Xr (зеленый, синий, желтый, красный и фиолетовый). Также этот смартфон получит двойную камеру с двукратным приближением.

Новые версии iPhone Xs будут схожи с прошлыми, однако их оснастят тройной основной камерой - добавится сверхширокоугольный модуль. В остальном это будут те же смартфоны с OLED-экранами на 5,8 и 6,5 дюймов. Все три смартфона, которые покажет Apple, получат улучшенную систему Face ID и лишатся технологии 3D Touch, определяющей силу нажатия на экран.

Также на презентации ожидается анонс нового MacBook с диагональю экрана 16 дюймов с разрешением 3072 на 1920 пикселей. По слухам, его стоимость может превышать три тысячи долларов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!