Huawei официально представила сегодня на выставке IFA в Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G. Такой чип установят в следующий флагманский смартфон компании, презентация которого пройдёт 19 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новое поколение процессоров использует ядра ARM той же архитектуры - Cortex-A76 и Cortex A55 - что и прошлогодний Kirin 980. В Huawei рассказали изданию Anandtech, что новая архитектура A77 при производстве чипов по 7-нм техпроцессу не позволяет добиться значимого прироста производительности - максимально возможная частота работы чипа оказывается невысокой. A77, например, Samsung применяет в анонсированном на днях чипсете среднего сегмента с 5G, Exynos 980.

Более продвинутый из двух новых Kirin отличается от базовой версии не только наличием 5G-модема Balong с поддержкой частот до 6 ГГц (продукты, поддерживающие диапазон mmWave, есть пока только у Qualcomm), но и более высокими частотами "средних" и "малых" ядер. У обоих версий два самых мощных ядра, использующие слегка модифицированную архитектуру A76, получили частоту 2,86 ГГц. Средние ядра A76 у 5G-версии работают на 2,36 ГГц, малые A55 - на 1,95 ГГц. У 4G-варианта эти частоты равны 2,09 и 1,86 ГГц, соответственно.

Кроме того, базовый Kirin оснащён двумя нейросопроцессорами Da Vinci, а 5G-модель - тремя. Проапгрейдили и графику, но, как и основные ядра, количественно - вместо 10-ядерного модуля Mali-G76 использован 16-ядерный с немного пониженной частотой. Итоговая производительность, утверждают в Huawei, выросла на... 6%, энергоэффективность - на 20%.

В итоге Kirin 990 5G стал самым большим по числу транзисторов и площади мобильным процессором в истории Huawei - 10,3 млрд транзисторов и площадь более 100 кв мм. У "простого" Kirin 990 площадь около 90 кв. мм и 8 млрд транзисторов. Для сравнения, у Kirin 980 6,9 млрд транзисторов и площадь 71 кв мм.

Что касается производительности модема, Huаwei обещает до 2,3 Гбит/с на скачивание и 1,25 Гбит/с на отдачу. Основанная на машинном обучении технология помогает достичь более эффективной передачи данных при помощи бимформинга.

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