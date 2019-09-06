В рамках выставки IFA 2019, проводящейся в Берлине, компания Google анонсировала новый режим Ambient Mode для "Ассистента", который наделяет смартфон или планшет на Android функциями смарт-экрана. Такой режим может активироваться автоматически при подключении устройства к док-станции, пишет 9to5Googe, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как только смартфон ставится на зарядку, его экран блокировки меняется на слайд-шоу из "Фото Google". В верхней части интерфейса отображается время, в самом низу - кнопка для вызова голосового помощника. На более крупных Android-устройствах, таких как планшеты, выводится больше информации: расписания встреч из календаря, погода, уведомления и музыка.

С виджетами можно взаимодействовать руками или голосом, обращаясь к "Ассистенту". Помимо этого, как на смарт-экранах, из Ambient Mode можно управлять системами "умного" дома, включать освещение, просматривать записи с камер видеонаблюдения и регулировать термостат.

Ambient Mode будет доступен только на некоторых устройствах. В частности, он появится на Android-планшетах Lenovo, которые комплектуются док-станцией или имеют встроенную подставку, а также на смартфонах Nokia 6.2 и 7.2, представленных накануне.

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